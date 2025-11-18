Se le sale llanta trasera a colectivo y lesiona a taxista

De nueva cuenta, una unidad del transporte público en su modalidad colectivo, protagonizó un accidente en una de las vías rápidas de la ciudad capital.

Este medio informativo recabó datos sobre una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos que dejó como saldo un percance de tránsito, suscitado sobre el libramiento Sur, a la altura de la tienda de materiales Boxito.

El hecho fue registrado alrededor de las 12:35 horas, hora en que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Llanta sin control

Ahí, observaron a un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 113-02, sin una llanta trasera.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron e informaron que el neumático desprendido rebotó en varias ocasiones e invadió el carril contrario.

Este, para finalizar su loca travesía, se estrelló contra un taxi con número económico 0499, el cual se desplazaba de oriente a poniente.

Como consecuencia de esto, el chofer del taxi marca Nissan resultó lesionado. Por lo cual, agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizó un paramédico motorizado de Protección Civil (PC) para brindarle la debida atención prehospitalaria.

Tras la valoración se informó que la persona no ameritaba ser llevado a un nosocomio. Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón para liberar la vialidad.