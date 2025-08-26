Se le van los frenos a revolvedora en libramiento

Un aparatoso accidente múltiple registrado la tarde del lunes en el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo preliminar siete personas lesionadas y al menos 10 vehículos particulares dañados.

El percance ocurrió sobre el carril de baja velocidad, a la altura del crucero con la 5.ª Poniente, lo que ocasionó la movilización inmediata de cuerpos de rescate y de corporaciones de vialidad.

Los hechos fueron notificados cerca de las 13:10 horas, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se encontraban realizando recorridos de vigilancia sobre la vía en sentido de poniente a oriente.

En ese momento recibieron el aviso de que un camión revolvedora circulaba aparentemente a exceso de velocidad en la zona.

No pudo frenar

Al aproximarse al crucero de la 5.ª Poniente, el chofer no pudo frenar a tiempo debido al peso de la unidad y a una presunta falla mecánica, por lo cual acabó embistiendo a una decena de automóviles que aguardaban el cambio del semáforo.

El choque en cadena provocó que varios vehículos resultaran con severos daños en la carrocería, además de generar pánico entre los ocupantes y los transeúntes que presenciaron la colisión.

De inmediato, agentes de Tránsito y Vialidad arribaron al lugar y solicitaron el apoyo de unidades de emergencia.

En cuestión de minutos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil (PC) Municipal llegaron para atender a los heridos, quienes presentaban golpes y crisis nerviosa.

Tras la valoración médica se confirmó que siete personas presentaban lesiones, aunque afortunadamente ninguna requirió traslado hospitalario.

Afectación vial

El percance generó un fuerte congestionamiento vial que se prolongó por más de una hora. Una grúa con plataforma fue necesaria para remolcar los vehículos siniestrados y liberar la circulación en la zona.

Finalmente, las unidades involucradas fueron remitidas al corralón en turno para deslindar responsabilidades y continuar con las investigaciones correspondientes.