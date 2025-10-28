Se le van los frenos y embiste fila de autos

Tres personas lesionadas y daños materiales considerables fueron el saldo de un accidente múltiple registrado sobre el libramiento Norte Oriente de la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura del estadio de futbol Víctor Manuel Reyna.

El percance fue provocado por un tráiler con plataforma que se había quedado sin frenos mientras circulaba en sentido de poniente a oriente.

De acuerdo con versiones oficiales, el chofer de la pesada unidad de carga transportaba sacos de cemento y se desplazaba por el carril de baja velocidad cuando se dio cuenta de la falla en el sistema de frenos.

Al no poder detener la unidad terminó estrellándose contra varios vehículos que circulaban en la zona.

Vehículos dañados

Las autoridades que acudieron al lugar informaron que al menos ocho unidades resultaron afectadas: cuatro taxis del servicio público, dos automóviles particulares, un camión de carga y el tráiler que originó el accidente.

En el sitio se localizaron tres personas lesionadas, por lo que se pidió la presencia de unidades médicas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil Municipal brindaron la atención prehospitalaria a los heridos, quienes presentaban contusiones de consideración.

Tras ser valorados se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que únicamente fueron estabilizados en el lugar de los hechos.

Labores

Elementos del Cuerpo de Bomberos también participaron en las labores de auxilio, apoyando en la extracción de personas atrapadas entre los vehículos siniestrados y asegurando la zona para evitar nuevos percances.

Finalmente, agentes de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para el retiro de los vehículos involucrados con ayuda de varias grúas.

Las unidades fueron trasladadas al corralón en espera de que se deslinden responsabilidades y se determine la causa exacta del accidente.