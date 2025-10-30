Se le van los frenos y se impacta en un árbol

Dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el bulevar Ciro Farrera, frente a Plaza Crystal.

El hecho fue registrado alrededor de las 15:10 horas, donde una camioneta tipo redilas se desplazaba de sur a norte sobre la popular vía de la capital, cuando el conductor intentó disminuir la velocidad los frenos no lograron responderle.

Impacto

Ante esto, la unidad motriz particular terminó estrellándose contra un árbol situado en el andén central.

Como saldo del accidente, dos personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, tanto un menor de edad y el conductor fueron trasladados a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.