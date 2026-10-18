Se lesiona al derrapar

Lesionado fue como resultó un motociclista luego de perder el control de su unidad y derrapar mientras circulaba por calles del barrio Santa María, en el municipio de Villa Corzo.

El accidente fue reportado al 911, lo que movilizó a integrantes del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech), quienes se trasladaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor.

Posible luxación

Al realizar la valoración, los socorristas detectaron que presentaba laceraciones y abrasiones en distintas partes del cuerpo; asimismo, identificaron signos compatibles con una posible luxación de la rodilla izquierda, por lo que consideraron necesario internarlo en un nosocomio.

Por ello, el personal del Erech coordinó el apoyo con elementos de Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de trasladarlo al hospital regional IMSS-Bienestar Bicentenario para continuar con su atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias que provocaron que el motorista perdiera el control, ni se ha precisado si hubo otros factores involucrados en el percance.

Ante este tipo de incidentes, los cuerpos de emergencia exhortaron a los motociclistas a utilizar casco de protección, manejar con precaución y respetar las disposiciones de tránsito, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

Por otra parte, el Erech recordó que sus servicios de atención prehospitalaria se ofrecen de manera gratuita y sin fines de lucro, como parte de sus labores de asistencia a la población chiapaneca.