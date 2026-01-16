Se lesiona al estamparse en vehículo particular

A la altura de la colonia Plan Chiapas, en la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, ocurrió un fuerte accidente en donde un joven motociclista resultó con diversas lesiones luego de colisionar contra un vehículo particular.

El reporte fue recibido cerca de las 19:45 horas, lo que generó la movilización inmediata de elementos de la Guardia Nacional sobre el carril de poniente a oriente, en un tramo de alta circulación.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que un automóvil y una motocicleta habían colisionado por alcance, presuntamente a causa de una maniobra imprudente y la falta de la distancia reglamentaria entre ambas unidades.

Después del impacto, el motociclista perdió el control de su unidad y terminó derrapando varios metros sobre la carpeta asfáltica, por lo que quedó tendido a un costado de la vía.

Alertan al 911

Automovilistas que transitaban por la zona redujeron la velocidad y alertaron al 911 a los cuerpos de emergencia para evitar un incidente mayor.

Minutos después, paramédicos de primer contacto arribaron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba golpes contusos y heridas abrasivas en distintas partes del cuerpo.

Tras la valoración inicial, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de asegurar el área y coordinar la vialidad, ya que el accidente provocó tráfico lento durante varios minutos.

Posteriormente, una grúa con plataforma realizó el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno para el deslinde de responsabilidades y la liberación total de la vialidad.