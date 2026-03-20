Se lesiona al evitar colisión

Con diversas lesiones quedó un motociclista al derrapar presuntamente para evitar un choque contra una combi del transporte colectivo que le hizo corte de circulación, esto en Ciudad Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en el ejido 15 de Abril, en la demarcación del municipio fronterizo, lo que causó la movilización de los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Marco Antonio “N” (32 años) acabó tendido sobre la calle, presentando múltiples golpes.

Primeros auxilios

Paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

El afectado dijo a las autoridades que al circular en su motocicleta, un vehículo del transporte público se le atravesó, por lo que perdió el control y derrapó.

Elementos de las corporaciones policiacas tomaron conocimiento del percance y pidieron a los conductores de motocicletas y vehículos a extremar medidas de prevención.