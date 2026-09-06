Se lesiona al sufrir un percance con una Estaquitas

Una camioneta Nissan Estaquitas terminó volcada sobre la carretera, en la demarcación del municipio de Salto de Agua, luego de que el conductor perdiera el control del volante mientras circulaba por la zona del ejido Dr. Manuel Velasco Suárez.

El percance generó la movilización de vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar, quienes se aproximaron para auxiliar al involucrado y verificar las condiciones en las que había quedado la unidad.

Presunto ebrio

Tras el percance, la Estaquitas acabó recostada sobre la cinta asfáltica, mientras que la persona que manejaba presentó lesiones y recibió atención en el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el automovilista habría conducido bajo los efectos del alcohol, situación que pudo haber influido en la pérdida de control; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las pesquisas.

A pesar de lo aparatoso de la volcadura, no se reportaron personas fallecidas. El hecho quedó en manos de las autoridades, quienes deberán determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente y realizar las diligencias.

La Nissan Estaquitas permaneció sobre la carretera, mientras se efectuaban las maniobras necesarias para atender la emergencia y restablecer las condiciones de circulación en la zona.