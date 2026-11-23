Con una lesión en el brazo resultó un joven motociclista luego de derrapar a bordo de su motocicleta en el barrio Tzocotumbak, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 19:51 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 16a. Oriente y 4a. Sur.

Ahí, se informó que un joven motociclista se desplazaba presuntamente en estado de ebriedad. Sin embargo, al realizar una mala maniobra, terminó estrellándose contra la carpeta de rodamiento.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias. En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas del grupo Carch.

Estos le brindaron la atención prehospitalaria y se indicó que probablemente uno de sus brazos resultó con probable fractura.

Tras la valoración, se indicó también que la persona no ameritaba ser llevada a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular que fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el barrio.