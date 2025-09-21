Se lesiona motociclista al estrellarse en camión

En estado crítico de salud fue como quedó un motociclista luego de estrellarse contra una unidad de carga sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del retorno de Cahuaré.

Policías de Tránsito Municipal se constituyeron al sitio referido, en la demarcación chiapacorceña, después de haber recibido una llamada de emergencia al 911 en donde mencionaban que había sucedido un aparatoso accidente con un lesionado.

Corte de circulación

En el lugar de los hechos se dio a conocer que un joven viajaba a bordo de una motocicleta Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas, quien se desplazaba a velocidad moderada.

Sin embargo, un camión de carga quiso incorporarse en el retorno de Cahuaré, pero aparentemente lo hizo sin precaución y provocó un corte de circulación.

Terminó malherido

El motorista se estampó contra la portezuela, cayendo al asfalto y posteriormente quedó malherido. Al lugar se movilizó una cuadrilla de paramédicos que le brindó los primeros auxilios y procedió a valorarlo.

Posteriormente, determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, pues su estado de salud fue reportado como crítico.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.