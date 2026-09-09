Se lesiona tobillo al caer de su motocicleta

Una mujer terminó con una lesión en el tobillo derecho luego de sufrir una caída cuando viajaba en motocicleta por el barrio Nuevo, en la cabecera municipal de Ocosingo.

El accidente fue reportado al C5, desde donde se canalizó el llamado de auxilio debido a que una persona permanecía tirada sobre la vía pública.

La alerta movilizó a personal del Instituto de Bomberos del Estado, adscrito a la Estación Ocosingo. Los paramédicos llegaron al sitio en una unidad de primer contacto y se hicieron cargo de la atención de la afectada.

Tras realizar la exploración correspondiente, los socorristas encontraron que la motociclista presentaba una lesión en el tobillo derecho, aparentemente relacionada con la caída que sufrió durante el percance.

Nada grave

La fémina recibió los primeros auxilios mientras se evaluaba su condición. En la zona también se presentaron elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron con el resguardo del área durante la intervención de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento no se han precisado mayores detalles sobre la manera en que ocurrió la caída ni se reportaron otras personas afectadas; sin embargo, extraoficialmente se dijo que perdió el control del manubrio y esto hizo que derrapara y cayera al pavimento.

La atención concluyó en el lugar de los hechos, quedando la motorista en la zona ya que no fue necesario llevarla a un hospital; solo le dieron indicaciones después de la valoración de los paramédicos.