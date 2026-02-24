Se llevan 500 mp y balean a trabajador en un asalto

Un violento asalto se registró durante la mañana del lunes en el municipio de Comitán, cuando delincuentes emboscaron, balearon y perpetraron el asalto a dos trabajadores de una empresa gasolinera que se dirigían a realizar un depósito bancario.

El incidente movilizó a los paramédicos y a policías para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:45 horas que ocurrió el hecho delictivo sobre la 1.ª Sur, entre 4.ª y 5.ª Oriente del barrio La Pila, aproximadamente a 350 metros del parque central de la ciudad.

Fueron emboscados

El ilícito se dio cuando dos trabajadores de la empresa gasolinera Morales circulaban a bordo de una Ford Expedition de color vino, con placas de circulación MCX-44-24 del Estado de México, rumbo al centro para efectuar un depósito bancario de las ventas del fin de semana.

Sin embargo, cuando cruzaron la 5.ª avenida al transitar en una pendiente ya eran esperados por los delincuentes, quienes sin mediar palabras dispararon contra el chofer para obligarlo a detenerse.

El conductor intentó evadirlos y retrocedió, colisionando contra un taxi y posteriormente contra una camioneta estacionada.

Los asaltantes lograron quitarles el efectivo para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido, llevándose un botín de 512 mil pesos.

El lesionado fue identificado como Orlando “N” (39 años), quien presentaba una herida provocada por un impacto de bala en el brazo izquierdo y fue trasladado al hospital regional a bordo de una ambulancia de Protección Civil Municipal.

Dos personas más, que viajaban en el taxi, resultaron contusionadas tras el choque, así que fueron valoradas por paramédicos.

Vecinos que se percataron del incidente fueron quienes reportaron el hecho al número de emergencias 911.

El tráfico sobre la calle fue interrumpido por el acordonamiento de los agentes de la Policía Municipal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Policía Estatal Vial Preventiva, elementos del Ejército y de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias y recabó las pruebas del delito.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones, a fin de localizar a los responsables y presentarlos ante la justicia.