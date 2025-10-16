Se llevan caja fuerte con más de 300 mil pesos

Tres sujetos fuertemente armados ingresaron a las oficinas de una empresa privada para llevarse a punta de pistola una caja fuerte con más de 300 mil pesos en efectivo en su interior, además de una camioneta particular ubicada en la esquina de la 2.ª calle Oriente y 5.ª avenida Norte de la colonia Terán, al poniente sur de la capital chiapaneca.

Atraco

De acuerdo con fuentes de seguridad, el atraco ocurrió alrededor de las 08:30 horas del miércoles cuando tres sujetos armados ingresaron al establecimiento y amagaron a los trabajadores.

Tras someterlos de forma violenta, los agresores sustrajeron una caja fuerte con dinero en efectivo y posteriormente salieron del local para huir a bordo de una camioneta BMW de color azul, propiedad de la empresa dedicada a la venta de autopartes.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y recabar las primeras declaraciones.

Los empleados señalaron que los responsables vestían ropa oscura y portaban armas de fuego cortas.

El robo ocurrió a escasos 70 metros de una unidad de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la cual se encontraba realizando labores de vigilancia en un domicilio asegurado y vinculado a una investigación por feminicidio.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes y levantar los indicios.

La dependencia estatal inició una carpeta de investigación con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el paradero de los objetos robados.

Hasta el cierre de la edición, las fuerzas del orden habían revisado cámaras de videovigilancia de la zona como parte de las indagatorias, pero sin que las investigaciones avancen.