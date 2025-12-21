Se lo llevó el tren en cruce ferroviario

Durante la mañana del sábado en el municipio de Juárez se registró un aparatoso accidente luego de que una pipa al servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera arrollada por el Tren Interoceánico, esto en el cruce ferroviario ubicado en la comunidad El Triunfo, primera sección.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas cuando el chofer de la pesada unidad, identificado como Félix “N” (22 años) intentó ganarle el paso al tren mientras circulaba sobre la carretera Juárez-Ostuacán, transportando material líquido con destino al municipio de Sunuapa.

La locomotora, que realizaba su recorrido de Palenque a Juárez, no logró frenar a tiempo y acabó impactando la pipa, provocándole severos daños.

A consecuencia del impacto, el conductor resultó lesionado, presentando fracturas en un brazo y en la muñeca, por lo cual fue auxiliado por los servicios de emergencia y trasladado al hospital general de Reforma para recibir atención médica.

Por otra parte, los tripulantes del tren sufrieron lesiones leves y crisis nerviosa, siendo atendidos en el lugar por elementos de Protección Civil, sin que fuera necesario su traslado hospitalario.

Al sitio acudieron unidades pesadas y personal especializado para realizar la recuperación del material transportado por la pipa siniestrada. Debido a estos trabajos, la circulación vehicular permaneció interrumpida durante varias horas hasta que la zona fue despejada y se restableció el tránsito.