Se mata por presunta decepción amorosa

La tarde del lunes en la colonia Jardines del Pedregal Cuarta Sección, un joven de aproximadamente 26 años perdió la vida luego de ahorcarse con el apoyo de una soga al interior de su casa.

Eran cerca de las 14:10 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento del hecho y arribaron a la calle Jaspe, entre las avenidas Ónix y Amatista.

Ahí, se informó que un individuo había sido hallado pendiendo de una soga amarrada al cuello, en la entrada de su hogar.

Fueron los vecinos quienes se percataron de lo sucedido y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia; al mismo tiempo, lograron bajarlo y colocarlo en el suelo.

De inmediato llegó una cuadrilla de socorristas que le proporcionó la valoración; posteriormente, informó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Por otro lado, los oficiales dieron a conocer que el ahora fallecido había discutido con su pareja sentimental; al parecer, debido a la ruptura que no pudo sobrellevarla, puso fin a su existencia.

Más tarde, personal de Servicios Periciales hizo el levantamiento del cadáver.