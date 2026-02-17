Se movilizan policías por hallazgo de falsa granada

Una movilización policiaca sucedida sobre la 2.ª Oriente entre 9.ª y 10.ª Sur, frente a la terminal de transporte público a Suchiapa en Tuxtla Gutiérrez, reportaron un supuesto artefacto explosivo que fue hallado a media calle.

Pronto, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) movilizó a las fuerzas del orden para tomar conocimiento y delimitar la zona.

Era una réplica

Al acercarse para observar el objeto se fijaron que colgaba un mosquetón. Esto generó dudas sobre la autenticidad de la granada, sin embargo, tomaron todos los cuidados posibles.

Más tarde confirmaron que el artefacto se trataba de una imitación con demasiadas similitudes con una auténtica, lo que provocó alarma entre la población que creyó que era de verdad.

Al cabo de 20 minutos, los uniformados dejaron la zona fuera de peligro y tranquilizaron a los ciudadanos que ya comenzaban a arremolinarse en la escena.