Se movilizan policías por reporte de agresión sexual

Una mujer sufrió una agresión sexual durante la mañana del martes en el municipio de Comitán, cuando un sujeto la amenazó con un cuchillo y realizó tocamientos en su cuerpo para después huir sobre un camino de terracería.

El incidente movilizó a paramédicos, policías municipales, estatales y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Fue sobre la carretera a la localidad Volantón, en las inmediaciones del barrio La Cueva, al norte poniente de la ciudad, donde se registró el incidente alrededor de las 10:00 horas.

Amago y amenaza

El hecho ocurrió cuando la persona del sexo femenino habría salido de su domicilio para hacer unas compras en una tienda, de pronto fue sorprendida por un hombre que vestía una playera de color amarillo y mochila verde, quien la interceptó y amagó con un cuchillo.

La amenaza evitó que la mujer gritara por auxilio y debido a que es un barrio con poco tránsito vial y de peatones, el individuo realizó tocamientos en el cuerpo de la víctima para después huir sobre el camino de terracería con rumbo al norte de la ciudad y perderse entre la maleza.

El reporte del incidente al número de emergencias 911 movilizó a dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil Municipal, así como agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.

Asimismo, llegaron los peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para tomar conocimiento.

Después de llevar a cabo recorridos en los alrededores y sobre el camino, no se logró ninguna detención; sin embargo, acompañaron a la víctima ante un agente del Ministerio Público para que realizara la denuncia y se inicien con las investigaciones para dar con el responsable.