Se pasa alto y choca contra Chevy

Una mujer resultó lesionada en una colisión vehicular que se registró por la noche en Comitán, cuando el conductor de una camioneta pretendió ganar el paso y terminó provocando el accidente, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 10.ª avenida Poniente con 4.ª Sur, en el barrio Cristóbal Colón que se registró el incidente, alrededor de las 21:30 horas.

El percance se registró cuando el conductor de una Nissan tipo Estaquitas circulaba rumbo al poniente, aunque al llegar a la avenida pretendió incorporarse hacia el sur.

Sin embargo, al llegar a la intersección intentó ganarle el paso a un Chevy color gris, que al no lograr frenar terminó estrellándose en la parte lateral trasera de la camioneta.

Testigos al ver lo ocurrido reportaron el hecho al número de emergencia, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal a bordo de una ambulancia, valorando a la mujer que resultó policontundida, pero que no requirió ser trasladada al hospital.

Fueron agentes de Vialidad Municipal que llegaron para atender el percance y realizar los peritajes para determinar y deslindar responsabilidades, iniciando un diálogo para acordar el pago de daños.