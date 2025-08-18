Se pasa de largo y termina al fondo de un barranco

Hospitalizado fue como quedó una persona del sexo masculino luego de accidentarse en su vehículo, el fin de semana en una de las vías del municipio de Cintalapa. Aparentemente se debió a una distracción, lo que provocó que la unidad saliera del camino y terminara varios metros al fondo de un barranco.

Reporte

Personal de Protección Civil (PC) fue alertado mediante un reporte generado al 9-1-1, en donde señalaban un accidente que involucraba a un automóvil Ford Fiesta de color azul, mismo que se encontraba fuera de la carretera, de igual manera señalaron que había un hombre lesionado en el interior de la unidad.

Por ello, los socorristas arribaron hasta el lugar conocido como el crucero del kilómetro 0, ahí observaron el vehículo a aproximadamente 25 metros de distancia de la cinta asfáltica, en un barranco con una profundidad cercana a los cinco metros.

Salió en curva

El conductor, de 57 años de edad, dio a conocer que regresaba de dejar a un amigo en la colonia Tierra y Libertad, pero lamentablemente continuó el trayecto en línea recta sin darse cuenta a tiempo de la curva del crucero que lo llevaría a su destino en San José Terranova, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Por último, los paramédicos luego de valorar al lesionado determinaron trasladarlo al hospital del IMSS-Bienestar pues presentaba una posible lesión en las cervicales, además de diversos golpes en el cuerpo.