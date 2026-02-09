Se pasa el alto y choca contra taxi

Con daños materiales se saldó un aparatoso choque entre una camioneta y un vehículo del servicio público sobre el bulevar Norte de la ciudad de Comitán de Domínguez, lo que movilizó a ambulancias y patrullas de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue en el cruce de la 5.ª calle Norte y bulevar Dr. Belisario Domínguez en donde se registró el incidente, minutos antes de las 08:00 horas.

No respetó la luz roja

De acuerdo a reportes, el conductor de una pick up Dodge RAM de color negro, que circulaba rumbo al norte cuando pretendió ganarle al cambio de luz roja del semáforo, por lo cual aceleró.

Fue en ese momento que el taxi, con número económico 0477, que cruzaba la vía y acabó estrellándose en la parte lateral izquierda de la camioneta, lo que dejó severos daños en ambas unidades.

El percance hizo que una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal se presentara al sitio para que los paramédicos valoraran a los conductores, en tanto que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para deslindar responsabilidades conforme a la ley.