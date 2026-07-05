Se pasa el alto y provoca volcadura

Dos personas resultaron lesionadas en un choque que se registró la mañana de ayer en la ciudad de Comitán, cuando un automovilista se pasó el alto y chocó contra un colectivo foráneo que terminó volcando, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 06:30 horas que ocurrió el accidente sobre la 6.ª avenida Poniente y calle Central, en el barrio de Candelaria.

Se pasa el alto

El encontronazo se dio cuando el automovilista, a bordo de un Volkswagen Derby de color gris, circulaba sobre la calle con dirección al oriente pero al llegar al cruce con la avenida no se detuvo.

Por ello, al momento de cruzar chocó en la parte lateral izquierda de una Nissan Urvan del servicio público foráneo de la ruta 155-01 a la localidad de La Calidra.

Del impacto, la unidad de pasaje acabó volcando sobre el costado derecho, quedando atravesada sobre la avenida, por lo que de inmediato vecinos solicitaron el apoyo al número de emergencias 9-1-1.

Al sitio se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal (PC) para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a dos personas que viajaban en el colectivo, quienes fueron trasladadas al hospital regional.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes llegaron para atender el incidente, a fin de realizar los peritajes y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.