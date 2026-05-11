Se pasa el alto y un taxi lo impacta

Con daños materiales se saldó un choque entre un automovilista contra un taxi durante la tarde de ayer que provocó uno de los conductores al no respetar la preferencia vial en una vialidad del municipio de Comitán, lo que movilizó a agentes Tránsito y Vialidad Municipal.

Ignoró la preferencia

Fue alrededor de las 15:20 horas que se registró el percance sobre la 4.ª avenida Poniente en el cruce con la 2.ª calle Sur, en el barrio Guadalupe.

El percance se dio cuando el conductor de un Volkswagen Virtus de color azul circulaba sobre la calle rumbo al oriente, pero al llegar a la intersección no se detuvo.

Embestido

Al cruzar la avenida que tiene la preferencia vial, con total falta de precaución acabó por ser embestido en la parte lateral izquierda por un vehículo de la misma marca pero modelo Vento, del servicio público en la modalidad de taxi con número económico 0594, quedando ambas unidades entorpeciendo el tráfico.

Buscarían acuerdo

Ante el reporte al número de emergencias 911 al lugar se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para llevar a cabo los peritajes y mediaron entre los involucrados para que dialogaran, en busca de que acordaran el pago de daños para deslindar responsabilidades al momento.