Se pasa la preferencia en cruce de calles y choca

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana del viernes en calles del barrio Tzocotumbak, en la capital chiapaneca, antes del mediodía.

El percance ocurrió alrededor de las 11:20 horas sobre la intersección de la 1.ª Sur y 14.ª Oriente, donde un transporte público en modalidad de taxi y un automóvil particular se estrellaron de manera violenta, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

No respetó la vialidad

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente presuntamente ocurrió debido a que uno de los conductores no respetó la preferencia de paso al llegar al cruce de calles.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron con severos daños materiales, mientras que uno de los involucrados resultó con múltiples lesiones en las extremidades, por lo cual testigos solicitaron el apoyo inmediato de los servicios de socorro.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido en plena vía pública. Luego de la valoración médica se determinó que las heridas no ponían en riesgo su vida y que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Tránsito afectado

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada debido a que los vehículos involucrados permanecieron bloqueando parte de la vía de comunicación, lo que ocasionó tráfico por varios minutos mientras se realizaban las diligencias necesarias.

Agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje para determinar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.

Por último, cerca de una hora después del percance una grúa con plataforma remolcó tanto el taxi como el vehículo particular al corralón en turno, permitiendo que la circulación volviera a la normalidad.