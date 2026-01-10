Se pasa la preferencia y choca a un colectivo

Tres personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la 1.ª Oriente y 21.ª Sur del barrio San Francisco, en la capital Tuxtla Gutiérrez, el pasado viernes por la mañana.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 08:45 horas, por lo que agentes policiacos municipales arribaron al sitio mencionado.

Al llegar les informaron que la ciudadanía había pedido la ayuda a los números de emergencias debido a un fuerte choque en dicho punto.

Tras confirmar el reporte, localizaron a tres personas que presentaban diversas lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de unidades médicas.

Se trataba del percance de una Nissan Urvan, de transporte público en modalidad de colectivo, que circulaba de poniente a oriente sobre la 21.ª avenida Sur.

Al llegar a la intersección con la 1.ª calle Oriente, una camioneta que circulaba de norte a sur, de manera supuesta, no respetó la preferencia de paso, provocando el impacto entre ambos vehículos.

Paramédicos de Protección Civil del Estado (PC) acudieron para brindar atención prehospitalaria a los heridos.

Luego de la valoración se determinó que no era necesario el traslado inmediato a un hospital, así que quedaron a la espera de un pase médico para acudir de forma posterior a una clínica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los testimonios correspondientes. Más tarde, peritos llevaron a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados con una grúa y trasladados al corralón en turno, en tanto se determina al responsable y se cubren los daños causados.