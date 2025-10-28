Se pasa la preferencia y colisiona a colectivo

Una aparatosa colisión vehicular dejó como saldo daños materiales valuados por miles de pesos y tres personas lesionadas, esto en el cruce de la avenida Sumatra y la calle Guatemala en la colonia Estrellas del Oriente, ubicada al norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el lunes por la mañana.

El percance se dio cerca de las 09:00 horas, cuando los números de emergencias recibieron el reporte de un choque entre dos unidades, así que las corporaciones policiacas y de socorro se presentaron para tomar conocimiento.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron una camioneta Nissan Urvan de transporte público en modalidad de colectivo, perteneciente a la ruta 87, y un automóvil particular de la marca Volkswagen Jetta.

Encontronazo

De acuerdo con las versiones oficiales, el accidente se produjo cuando el vehículo particular se desplazaba de norte a sur sobre la calle Guatemala y, al llegar al cruce con la avenida Sumatra, la conductora no respetó la preferencia de paso.

Lo anterior hizo que cortara la circulación del transporte público que circulaba de poniente a oriente, lo que provocó el encontronazo entre ambas unidades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a tres personas que viajaban en el colectivo, entre ellas un menor de 7 años de edad.

Todos presentaban contusiones leves, por lo que fueron estabilizados en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Mientras tanto, las unidades serían transportadas al corralón en turno en lo que se deslindan responsabilidades.