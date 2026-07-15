Se pasa la preferencia y lo embiste pick up

Una mujer resultó lesionada a consecuencia de un encontronazo entre un vehículo tipo sedán y una camioneta pick up en la intersección de la 13.ª calle Oriente y 3.ª avenida Norte, en el centro de la ciudad de Tapachula, lo cual también dejó considerables daños materiales.

Se dijo que el automóvil Nissan Sentra de color gris se desplazaba de oriente a poniente sobre la 13.ª Oriente, pero al llegar a la 3.ª Norte el conductor no hizo el alto en la vía de preferencia y esto provocó que fuera colisionado por la unidad de la marca Toyota, color rojo.

Producto del fuerte choque, una persona del sexo femenino que viajaba en la pick up como copiloto sufrió un golpe en la frente, así que tuvo que ser auxiliada por paramédicos.

Después de valorarla determinaron que no era necesario que fuera trasladada a un hospital, por lo cual únicamente recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Ambas unidades resultaron con daños materiales severos, incluso al Sentra se le activaron las bolsas de aire.

Por este motivo intervinieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes se hicieron cargo de iniciar las diligencias para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.