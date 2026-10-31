Se pasa la preferencia y provoca un encontronazo

Un fuerte choque entre una combi de transporte público en modalidad de colectivo y un automóvil de la marca Mini Cooper, dejó como saldo a cuatro personas lesionadas y daños materiales de alta consideración, esto en el municipio de Tapachula durante el día de ayer viernes por la mañana.

Fue a la altura del entronque de la carretera Costera con la avenida Central Poniente prolongación, en el puente del IMSS Nueva Frontera, en donde ocurrió el percance que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Accidente

El reporte realizado a los números de emergencias dio a conocer que la unidad del transporte colectivo de color verde se desplazaba sobre la vía de comunicación mencionada con dirección a la cabecera municipal de Tapachula.

De pronto, el conductor del Mini Cooper, que circulaba de oriente a poniente, no hizo el alto obligatorio en el entronque y esto provocó el accidente por corte de circulación.

Ante el reporte acudieron de inmediato paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron al hospital del IMSS a una joven que fue identificada con el nombre de Maybelin “N” (22 años), así como a Carlos “N” (32) y dos menores de edad, cuya identidad es reservada.

Pesquisas

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron para hacerse cargo de las investigaciones relacionadas con el percance que permitirán determinar la forma en la que ocurrió y poder deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

Las unidades fueron levantadas con apoyo de grúas; se estableció que los daños ascendieron a varias decenas de miles de pesos, principalmente en el Mini Cooper.