Se pasa preferencia y se estrella en mototaxi

Dos personas al hospital, un mototaxi con daños y un automóvil asegurado, fue el saldo de un accidente ocurrido la mañana del miércoles al sur poniente del municipio de Cintalapa. Según el operador, un descuido ocasionó el incidente vial.

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas, vecinos del barrio Guadalupe solicitaron el apoyo de una unidad médica sobre la intersección de la 9a. avenida Sur y 2a. Poniente, debido a que un vehículo blanco de reciente modelo colisionó contra un mototaxi que trasladaba a una mujer.

Se pasa intersección

Versiones extraoficiales indican que el compacto transitaba descendiendo sobre la 2a. Poniente, sin tener conocimiento de la avenida con preferencia e impactó al mototaxi y lo proyectó, por lo que ciudadanos trataron de auxiliar a los implicados.

Posteriormente, paramédicos realizaron la valoración a una persona del sexo femenino que viajaba como pasajera, la cual presentaba posible fractura, además el conductor del vehículo de renta tenía golpes y raspones en diversas partes del cuerpo, siendo necesario el traslado hacia el hospital.