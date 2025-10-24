Se pasan la preferencia y terminan atropellados

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al hospital regional a un motociclista que resultó lesionado al estrellar la unidad que conducía, acompañado de otra persona, contra un vehículo en la intersección de la 5.ª privada Norte y 31.ª calle Oriente en la colonia 5 de Febrero, al norte de la ciudad de Tapachula.

Se estrellaron

Se dijo que dos jóvenes se desplazaban en una motocicleta Italika Z150 de color negro con azul, de poniente a oriente sobre la 31.ª calle Oriente, pero al llegar al cruce de la 5.ª privada Norte no hicieron el alto en la vía de preferencia.

Al continuar la circulación se impactaron contra una SUV Hyundai Creta de color gris en el costado derecho, quedando ambos tirados sobre la carpeta asfáltica, aunque uno de ellos solo sufrió crisis nerviosa, el otro acabó con varias lesiones.

Personal del Club de Auxilio y Rescate de Chapas (Carch) les brindaron los primeros auxilios, en tanto que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al lesionado al hospital.

Vía sin señaléticas

Asimismo, las autoridades procedieron a iniciar las investigaciones y los vehículos fueron trasladados al corralón oficial para ser puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de las responsabilidades.

A pesar de que se dijo que en este cruce no existen señalamientos viales, la avenida es la vía de preferencia y los motociclistas no hicieron el alto al circular.