Se precipita a barranco; lo rescataron con vida

Una persona que fue reportada como desaparecida en el cantón Chiquihuite, perteneciente al municipio de Unión Juárez, fue encontrado con signos de hipotermia al haber caído al fondo de un barranco.

Los familiares del joven de 28 años de edad pidieron ayuda de las autoridades ya que no regresó a su domicilio, por lo cual emprendieron la búsqueda pues la zona es montañosa y con muchos barrancos.

Tenía hipotermia

Personal de Protección Civil (PC) Municipal tras una intensa búsqueda conjunta con habitantes de la zona, lograron encontrarlo dentro de un barranco todavía con vida, aunque con signos de hipotermia aguda y deshidratación severa.

Lo anterior luego de permanecer expuesto durante largo tiempo a bajas temperaturas y a la humedad del lugar, así que después de sacarlo fue trasladado a la clínica del IMSS-Bienestar para su atención especializada inmediata.

El organismo indicó que el individuo sufrió una caída y acabó tirado entre los matorrales del barranco; debido a las lesiones y golpes, al parecer fue por lo que ya no pudo salir.

Fue iniciada la investigación correspondiente con la finalidad de determinar la forma en cómo ocurrieron los hechos.