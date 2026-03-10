Se precipita automóvil a fondo de barranco

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista terminara en el fondo del barranco sobre el tramo El Jobo-Suchiapa, a la altura del rancho Los Tres Potrillos.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:30 horas a través de los números de emergencia, donde se alertaba sobre un vehículo que había salido de la carretera y caído a un barranco, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al arribar, localizaron un automóvil tipo sedán color gris en el fondo del barranco, aproximadamente cuatro metros por debajo del nivel de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y terminó cayendo hacia el desnivel.

Ni pista de conductor

Testimonios recabados señalaron que tras el accidente, quien manejaba logró salir por sus propios medios y posteriormente abandonó el sitio, por lo que cuando las autoridades arribaron ya no se encontraba en el lugar.

Al punto acudieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva y personal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, quienes verificaron la situación.

Tras revisar el área, confirmaron que no había lesionados, por lo que no fue necesario brindar atención médica prehospitalaria.

Elementos policiales realizaron las diligencias y posteriormente una grúa retiró la unidad para trasladarla al corralón, donde permanecerá mientras se determina la situación y se esclarecen las circunstancias.