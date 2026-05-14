Se precipita camioneta a profundo barranco

Un aparatoso accidente carretero se suscitó en vías del municipio de Ocozocoautla, ya que una camioneta de una empresa de telefonía —donde viajaban dos personas— se fue al fondo de un barranco que, de acuerdo a la información recabada aunque sin ser la versión oficial, se debió al aparente descuido del conductor.

Caída

Trascendió que minutos antes del mediodía, el vehículo de telecomunicaciones con logos de la empresa Telmex finalizó su trayectoria en el precipicio, luego de que su operador perdiera el control del mismo.

Tras lo anterior, el operador de la unidad tuvo que salir del interior para pedir auxilio hasta la vía cuota, desde donde dieron parte al 9-1-1 para que unidades médicas se trasladaran hacia el lugar ubicado entre el puente Las Flores y la curva conocida como El Frijol.

Apoyo médico

En consecuencia, fue personal de la Cruz Roja Mexicana que se constituyó en el lugar para hacer contacto con el afectado de nombre Ricardo “N”, a quien en el kilómetro 72 le brindaron la atención prehospitalaria ya que resultó con heridas abrasivas, por lo que requirió ser trasladado al IMSS Bienestar en el municipio de Cintalapa.