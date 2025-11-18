Se precipita camioneta al fondo de barranco

Dos personas con contusiones en sus extremidades dejó un aparatoso accidente carretero suscitado sobre el libramiento, a la altura del restaurante Los Manguitos, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron a la zona, tras el hecho que fue registrado alrededor de las 17:10 horas.

Se va al fondo

Ahí, una camioneta Ford tipo Explorer doble cabina, terminó en el fondo de un barranco. La profundidad aproximada del mismo es de casi 10 metros.

Como saldo del grave incidente, dos personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

El motivo por el que la unidad se desbarrancó fue el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra de parte del conductor.

Agentes viales se constituyeron y solicitaron el apoyo de las unidades de emergencias.

En minutos se estableció una cuadrilla de socorristas, quienes les brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que ninguno de los ocupantes ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad motriz particular que fue remitida al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.