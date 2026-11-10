Se precipita de un puente mientras realizaba labores

Un trabajador terminó hospitalizado luego de caer desde un puente peatonal mientras realizaba labores de mantenimiento en el municipio de Pijijiapan, la mañana del lunes.

Hechos

El percance se registró cerca de las 10:40 horas, en el kilómetro 173 de la carretera Pijijiapan-Mapastepec, a la altura de la comunidad Hermenegildo Galeana. El empleado pertenece a la empresa APP y se encontraba haciendo trabajos de pintura en la estructura cuando ocurrió la caída.

Atención médica

La emergencia fue reportada inicialmente a Protección Civil de Mapastepec, quien recibió la solicitud de apoyo por parte de la empresa. Debido a la cercanía con el punto del incidente, elementos de primeros auxilios de Protección Civil de Pijijiapan se movilizaron de inmediato.

A su llegada, los rescatistas proporcionaron atención prehospitalaria al herido, llevaron a cabo la valoración y procedieron a estabilizarlo para evitar complicaciones mientras lo subían a la ambulancia.

Posteriormente, se incorporó al operativo la ambulancia PC-025 de Protección Civil de Mapastepec, cuyos paramédicos colaboraron en el traslado del trabajador al hospital rural IMSS-Bienestar.

Fracturado

De acuerdo con el reporte preliminar, el sujeto presentaba probables fracturas, por lo que quedó bajo atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su evolución ni las condiciones en que ocurrió la caída.

La intervención conjunta de las corporaciones de ambos municipios permitió atender la emergencia oportunamente y llevar al individuo a tiempo a un nosocomio.