Se precipita en barranco y queda atrapado en vehículo

Una mala maniobra hizo que el conductor de una camioneta particular cayera en el fondo de un barranco situado en la colonia Módulo Uno Alianza Campesina, en la capital Tuxtla Gutiérrez, la tarde del domingo.

Transcurrían las 13:10 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte a los números de emergencias, en donde les informaban a cerca de un accidente con posible lesionados.

Por ello, arribaron sobre la avenida Ramón López Velarde entre las calles Simojovel y Huitiupán, en la colonia mencionada.

Desbarrancado

Al llegar, les dieron a conocer que la persona que manejaba la camioneta particular tipo SUV se desplazaba a velocidad moderada; sin embargo, al hacer una mala maniobra esto originó que se saliera de la carpeta asfáltica.

Lo anterior provocó que cayera en un barranco, para finalmente ser detenida contra la pared de una vivienda. El conductor quiso salir por sus propios medios, pero se dio cuenta que le iba a ser imposible porque la portezuela de su lado estaba atorada y la posición del vehículo tampoco ayudaba.

Agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia y otra de rescate urbano. En minutos, personal de Protección Civil (PC) Estatal se encargó de las labores y del posterior rescate.

Tras sacarlo de la cabina fue trasladado a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar lesiones internas.

Más tarde, una grúa con ancla se encargó de sacar la unidad del barranco, la cual había sido detenida por el techo de una vivienda que presentó daños.