Se precipita sexagenario de un segundo piso

Un sexagenario perdió la vida tras caer de una segunda planta en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 13:45 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron sobre la avenida 5 de Mayo, entre las calles Aldama y la 17.ª Oriente Sur.

Autoridades informaron que una persona identificada como Aizar “N”, de 60 años aproximadamente, se encontraba en la segunda planta de la vivienda, sin embargo, de manera sorpresiva se precipitó al vacío.

Caída fatal

El sujeto cayó de cabeza y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

De inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración, se informó que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.