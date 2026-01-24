Se queda sin frenos en una pendiente y acaba volcando

Cuantiosas pérdidas materiales fue el saldo que dejó la volcadura de un camión de volteo que, presuntamente, se quedó sin frenos mientras descendía por una pendiente en la localidad San Antonio del Monte, ubicada en la ciuddad de San Cristóbal de Las Casas.

Sin control

Los hechos se registraron en el acceso a un banco de grava, donde una supuesta falla en el sistema de frenado de una unidad Freightliner de color blanco provocó que descendiera sin control.

En su trayectoria, el vehículo terminó subiéndose a unas piedras, lo que ocasionó que volcara.

Tras el accidente, vecinos del lugar acudieron de inmediato para auxiliar al chofer, a quien ayudaron a salir de la cabina del camión siniestrado.

De acuerdo con la información recabada, pese a lo aparatoso del percance el conductor únicamente presentó golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para realizar las diligencias correspondientes con el objetivo de deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de la unidad accidentada