Se quema tráiler que llevaba fertilizantes

Miles de pesos en pérdidas materiales y una unidad de carga completamente incinerada, fue el saldo final de un impactante percance carretero registrado en las últimas horas de la noche del domingo sobre una importante vía federal que atraviesa la demarcación del municipio de Coita.

Trascendió que minutos antes de las 22:00 horas, automovilistas y transportistas que circulaban por la súper carretera Las Choapas-Ocozocoautla alertaron a los números de emergencias sobre un tractocamión que ardía en llamas a la altura del kilómetro 22.

La intensa columna de humo negro y las llamaradas que iluminaban la oscuridad de la noche alertaron a los conductores en la zona, quienes detuvieron su marcha ante la incertidumbre y el peligro inminente que representaba el siniestro.

Siniestro

Según los informes preliminares recabados por las autoridades en el sitio, el siniestro se originó por una probable falla mecánica, específicamente en el sistema de radiador, lo que provocó un sobrecalentamiento súbito que detonó el fuego en la parte frontal de la unidad.

El operador del vehículo, al percatarse de la situación, reaccionó rápidamente para orillarse y abandonar la cabina, salvaguardando su integridad física momentos antes de que las llamas consumieran por completo la estructura del vehículo.

La carga, consistente en toneladas de fertilizantes, resultó severamente afectada, convirtiéndose en combustible que complicó las labores.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil se movilizaron de inmediato. Tras arduas maniobras lograron controlar el fuego que amenazaba con extenderse hacia la maleza circundante y salvar parte de la mercancía.

Durante las maniobras, elementos de la Guardia Nacional mantuvieron cerrado el paso. La vía de comunicación fue liberada hasta la madrugada, una vez retirados los restos calcinados de la unidad.