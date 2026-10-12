Se quema vehículo por un cortocircuito

Un cortocircuito presuntamente fue la causa del incendio de un vehículo tipo sedán en la zona sur de la ciudad de Tapachula, muy cerca de una plaza comercial, en el que afortunadamente sus ocupantes lograron salir a tiempo y no se reportan lesionados, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Humareda

Fue sobre la 4.ª avenida Sur, a la altura de plaza Cristal, en donde ocurrió el incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

El reporte indicó que del automóvil de repente empezó a salir mucho humo de la parte del motor, esto al momento de cruzar el semáforo de la calzada Las Palmas, por lo que el conductor —identificado con el nombre de Daniel “N”— detuvo su marcha.

Rápidamente bajó de la unidad e intentó desconectar la batería, sin embargo, las llamas de extendieron por la zona del cofre. Las personas que estaban cerca se percataron del siniestro y dieron aviso a los elementos del Cuerpo de Bomberos que extinguieron el fuego.

Ayuda vial

Personal de grupos de rescate apoyaron a las autoridades viales para desviar el tránsito y evitaron que ocurriera otro percance, así como un embotellamiento vehicular.

Con apoyo de una grúa, el vehículo fue remolcado a un taller mecánico, no a un corralón, ya que no hubo otros involucrados ni daños a la infraestructura urbana.