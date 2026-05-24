Se queman brigadistas en combate a incendio

Dos brigadistas de Protección Civil Municipal resultaron lesionados mientras participaban en las labores para sofocar un fuerte incendio registrado en el ejido Guadalupe, localizado en el municipio de El Parral.

Atendían siniestro

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos se encontraban combatiendo el fuego cuando las llamas alcanzaron a ambos brigadistas en plena labor de emergencia, provocándoles considerables lesiones.

Compañeros y cuerpos de auxilio acudieron rápidamente para brindarles atención y ponerlos a salvo, mientras continuaban las acciones para controlar el incendio en la zona.

Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados de urgencia a la comunidad de Revolución Mexicana para recibir atención médica inmediata.

Sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba uno de los brigadistas, identificado como Alexander “N”, fue necesario realizar su traslado vía aérea al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el momento, las autoridades informaron que el brigadista permanece bajo atención especializada debido a que su estado de salud fue reportado como crítico.

Mantienen apoyo

Protección Civil señaló que mantiene acompañamiento y apoyo tanto a los lesionados como a sus familiares, mientras continúan las investigaciones para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente durante el combate al incendio.