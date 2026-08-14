Se queman dos por explosión de gas

Una jornada de trabajos de plomería terminó en una emergencia luego de que un recipiente portátil de gas estallara dentro de un domicilio en el barrio de San Ramón, en San Cristóbal, dejando a dos personas con quemaduras.

El incidente tuvo lugar sobre la calle Doctor Manuel Velasco, donde se desarrollaban labores de mantenimiento. De manera preliminar se informó que durante los trabajos era utilizado un recipiente con gas butano/propano para soplete y, en determinado momento, se produjo una acumulación o liberación de combustible que derivó en la explosión.

Controlan situación

La situación provocó alarma entre vecinos del sector, quienes solicitaron asistencia a los cuerpos de emergencia al observar a las personas afectadas.

Elementos de la estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas se desplazaron hasta el domicilio para controlar la situación y verificar que no existiera riesgo de una nueva emergencia.

En el sitio fueron atendidas dos personas que presentaban quemaduras derivadas del incidente. Paramédicos realizaron la valoración inicial y les proporcionaron atención prehospitalaria a ambos.

Debido a las quemaduras se determinó que necesitaban una revisión médica más detallada, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada inmediata.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la deflagración, mientras que los cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de manipular con precaución los recipientes portátiles de gas, particularmente durante trabajos que involucren fuentes de calor.

Hasta el momento no se reportan más personas afectadas por el incidente.