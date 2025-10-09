Se reblandece barda y se desploma sobre auto estacionado

Debido a las intensas lluvias que se han registrado en la ciudad de Comitán en los últimos días, una barda se reblandeció y se desplomó sobre un automóvil estacionado, por lo cual los cuerpos de emergencia tomaron conocimiento.

Cayó en compacto

Fue alrededor de las 19:00 horas que vecinos reportaron el incidente sobre la 4.ª avenida Oriente, entre 4.ª y 5.ª calle Sur, en el barrio San Agustín.

El estruendo de la caída de la barda alertó a los vecinos y aún en la oscuridad, debido a que en la ciudad hubo un apagón, salieron a observar y percatarse de que los escombros había afectado a un vehículo compacto, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo del número de emergencias 911.

Daños

El percance movilizó a personal de Protección Civil Municipal, quienes efectuaron la limpieza del área y confirmaron que se trataba de un automóvil Chevrolet Chevy Monza que había acabado con daños considerables, pero sin que se registraran personas lesionadas.

Los bomberos acordonaron el área para evitar el paso de peatones y curiosos, evitando así mayores riesgos para la población.