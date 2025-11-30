Se registra aparatosa carambola en par vial

Con daños materiales se saldó una carambola vehicular que se registró el fin de semana en la ciudad de Comitán, esto ante la falta de precaución y por no guardar la distancia necesaria entre unidades.

Los involucrados acordaron el pago de las afectaciones antes de la llegada de las autoridades, con la finalidad de evitar infracciones más severas e incluso que el caso fuera turnado al Ministerio Público.

Fue alrededor de las 18:00 horas que se registró el percance sobre la 7.ª avenida Poniente, entre 12.ª y 13.ª calle Sur.

Se estrellaron cuatro

El choque se dio entre las unidades Volkswagen Tiguan de color gris; un Volkswagen Jetta, color blanco; un Chevrolet Aveo, color blanco; y un Nissan Tsuru, perteneciente al servicio de transporte público en modalidad de taxi.

Los mayores daños fueron para el Aveo, que presentó averías en el cofre de la parte frontal, los demás únicamente resultaron con golpes mínimos, por ello, y al no haber lesionados, los conductores iniciaron un diálogo.

Las personas convinieron que cada una pagara sus propias afectaciones para evitar la intervención de las autoridades, así que antes de la llegada de los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se arreglaron entre ellas y se retiraron del lugar, deslindándose responsabilidades al momento.