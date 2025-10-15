Se registra carambola en transitada avenida

Con daños materiales se saldó una carambola vehicular durante la mañana del martes en el municipio de Comitán, donde estuvieron involucrados una camioneta y dos vehículos sedán, esto movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:30 horas que se registró el incidente sobre la 6.ª avenida Poniente, entre 10.ª y 11.ª calle Sur de la ciudad.

Choque múltiple

El choque fue entre una SUV de la marca Honda CR-V de color blanco, un Volkswagen Virtus de color gris y otro de la misma marca pero Gol de color rojo. Los tres tenían placas chiapanecas.

Fueron los dos automóviles los que se llevaron la peor parte al presentar los mayores daños, tanto en la parte frontal y como en la trasera, siendo la unidad de color rojo la que impactó a la de color gris, en consecuencia esta última se estrelló contra la camioneta.

El percance provocó caos vial y tránsito lento debido a que los tres quedaron varados a mitad de la vía, interrumpiendo la fluidez vehicular en una avenida que es muy transitada.

Por ello, se presentaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que fueron avisados del percance ante el reporte al número de emergencias 911.

Los uniformados dialogaron con los involucrados para que llegaran a un acuerdo para la reparación de daños y deslindar responsabilidades al momento, evitando que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.