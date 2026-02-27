Se registra conato de incendio en tienda

Un conato de incendio se registró en una de las sucursales de la cadena de tiendas Elektra-Banco Azteca en la población de Huixtla, la cual fue evacuada para evitar riesgos a los trabajadores y clientes.

Presuntamente un cortocircuito fue lo que originó que empezara a llenarse de humo el establecimiento, por lo que los encargados solicitaron la presencia de los servicios de emergencia y ordenaron el desalojo preventivo de todas las personas que en ese momento se encontraban en su interior.

No pasa a mayores

Los hechos ocurrieron este jueves, por lo que acudieron elementos de Protección Civil, quienes controlaron al situación evitando que el fuego se propagara.

Se dijo que los daños registrados son menores y no hubo personas lesionadas, aunque sí algunos empleados sufrieron crisis nerviosa a causa del incidente.

Tras controlar el conato de incendio, los técnicos de PC recomendaron a los encargados del establecimiento realizar una revisión completa del sistema eléctrico de la tienda, con la finalidad de prevenir hechos similares.

La tienda se ubica en el centro de la ciudad, por lo que las autoridades policiacas también intervinieron para acordonar el área mientras se realizaban los trabajos y se determinaba que ya no existían riesgos.