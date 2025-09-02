Se registra doble corte de circulación a motos

Dos accidentes se registraron en el transcurso del día de ayer en Comitán, en donde estuvieron involucrados dos motociclistas que resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia.

Primer accidente

Fue al mediodía cuando se registró el primer percance en el bulevar Paseo de la Federación, en la entrada a la plaza Las Flores, en el carril de sur a norte.

Un automovilista a bordo de un Volkswagen Bora de color rojo pretendió incorporarse al estacionamiento de la plaza e intentó ganarle el paso a un motorista que circulaba con preferencia, pero acabó estrellándose en la parte lateral izquierda.

El joven quedó tendido sobre el asfalto y policías de la Guardia Estatal llegaron a brindar el apoyo, así que cerraron el tráfico de manera momentánea para que el lesionado recibiera atención prehospitalaria, esto ante la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Segunda colisión

El segundo incidente se dio tres horas después, sobre la 7.ª avenida Poniente, en el cruce con la privada del barrio Candelaria.

Este choque ocurrió debido a que el conductor de una motocicleta Italika de color rojo circulaba hacia el sur sobre la ciclovía; de pronto, un taxista quiso incorporarse a la privada para dirigirse al poniente.

Por lo que fue en ese momento que el motociclista colisionó en la parte lateral derecha del taxi y cayó al pavimento, resultando herido.

Ante el reporte al 911 se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal que valoraron a la persona, pero no requirió de traslado al hospital.

En el primer accidente se movilizaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras y en el segundo los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, para tomar conocimiento y realizar los peritajes para deslindar