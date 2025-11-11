Se registran tres percances en la entrada a Comitán

Tres vehículos se accidentaron en la entrada norte del municipio de Comitán, la mañana del lunes sobre el tramo que conduce a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior fue a consecuencia del pavimento mojado. Se movilizaron los cuerpos de emergencias, pero no se reportaron lesionados.

Fue alrededor de las 10:40 horas que se registraron los percances en el kilómetro 169+200 de la carretera federal 190, que comunica con los municipios de Amatenango del Valle, Teopisca y San Cristóbal.

Asfalto resbaloso

Los incidentes ocurrieron porque el asfalto estaba resbaloso, además de la falta de precaución y el exceso de velocidad de los conductores, cuyas unidades terminaron fuera del camino.

Se trataba de un Nissan March de color blanco; un Jeep Liberty de color gris; y un camión de seguridad privada Cometra. Las personas que manejaban perdieron el control al derrapar sobre la vía de comunicación y quedar entre los matorrales.

A pesar de lo fuerte de los percances no se reportaron lesionados, por lo que oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras llegaron para llevar a cabo los peritajes necesarios.

Posteriormente, ordenaron al servicio de grúas rescatar y remolcar los vehículos a un taller mecánico para su reparación pues no hubo afectaciones a terceros, deslindándose responsabilidades al momento.

Carretera peligrosa

En esta carretera, entre los kilómetros del 168 al 170, se han registrado varios choques, carambolas y volcaduras, ante las lloviznas o aguaceros que caen en la zona y dejan el pavimento resbaladizo.