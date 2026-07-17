Se resbala en escalera y sufre una descarga

Con quemaduras de primer y segundo grado resultó un joven de 22 años de edad, esto luego de sufrir una descarga eléctrica con cables de media tensión cuando realizaba trabajos de albañilería en la colonia Residencial Hacienda, ubicada en la capital chiapaneca, durante la tarde del jueves.

Electrocutado

El reporte fue realizado alrededor de las 13:10 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la calle Guanajuato y esquina con la avenida Querétaro, en la colonia mencionada.

Ahí, los uniformados fueron recibidos por una persona del sexo femenino, identificada como Maritza “N” (51 años), propietaria de la vivienda.

Maritza comentó que el obrero de nombre César “N”, de aproximadamente 22 años de edad, se encontraba realizando unos trabajos de albañilería cuando accidentalmente se resbaló la escalera metálica de donde se encontraba y acabó recargada en los cables de media tensión.

Esto hizo que el joven sufriera la descarga. César “N” perdió el conocimiento y posteriormente dejó de respirar, lo que alarmó a la fémina que solicitó la ayuda de las corporaciones de emergencia.

Fueron los paramédicos de Protección Civil quienes lograron reanimarlo y evitaron el paro cardiaco.

Después de brindarle ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP) pudieron rescatarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital para recibir asistencia especializada, quedando bajo observación médica en el Área de Choque.