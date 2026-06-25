Se sale de la vía y acaba volcando

Corrían cerca de las 08:30 horas cuando se reportó un accidente sobre el libramiento Sur de Comitán, en la curva donde se ubicaba la exfábrica de Totis.

Trascendió que un automovilista terminó entre los matorrales la mañana de ayer; sin embargo, el conductor optó por huir y abandonar el vehículo para evitar ser detenido por agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron a atender la emergencia.

Se sale de la carretera

El accidente se registró cuando un Volkswagen Golf color café circulaba hacia el sur pero al llegar a la curva perdió el control, invadió carril contrario y terminó saliéndose de la cinta asfáltica.

El automóvil cayó en un desnivel de tres metros, dio varias volteretas y quedó nuevamente sobre sus llantas entre los matorrales. Automovilistas al percatarse del incidente reportaron el hecho de tránsito al número de emergencia 9-1-1.

Se va del sitio

Al lugar se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, ahí paramédicos realizaron una inspección en el lugar aunque no encontraron a ninguna persona lesionada. Trascendió que el conductor huyó para evitar ser detenido.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para realizar los peritajes, ordenando a trabajadores del servicio de grúas para rescatar y remolcar la unidad automotriz para su resguardo, a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.