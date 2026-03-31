Se sale de la vía y cae de tres metros

Con múltiples lesiones resultó un motociclista al salirse de la cinta asfáltica y precipitarse desde una altura de aproximadamente tres metros, en la colonia Monroy, ubicada al nororiente de la ciudad de Tapachula.

Los hechos ocurrieron sobre la 9.ª calle Oriente prolongación, entre las avenidas María Eugenia y Vicente Guerrero, en las márgenes del río Texcuyuapan.

Se fue al fondo

Se dijo que el motociclista se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad y por este motivo perdió el control, cayendo a un desnivel y después al pavimento, frente a una vivienda, llevándose un fuerte golpe.

Al percatarse de esto, vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia, siendo paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) quienes le brindaron la atención médica.

El individuo presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, aunque se negó a ser trasladado a un hospital y quedó a cargo de sus familiares que se encargarían de internarlo en caso de ser necesario.

Asimismo, elementos de las policías municipal y estatal tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, cuando arribaron la motocicleta en la que se desplazaba ya había sido retirada al parecer por los familiares del afectado.